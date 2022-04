Pacte AUKUS: après les sous-marins, coopération sur les missiles hypersoniques

Nouveau pallier franchi pour le pacte de sécurité AUKUS, réunissant les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie face à l'influence croissante de la Chine, dans l'Indo-Pacifique. Ces trois pays ont annoncé ce mardi 5 avril 2022 qu'ils allaient développer ensemble des armes hypersoniques, une technologie contrôlée par Washington, Pékin et Moscou.

On le sait depuis l'affaire du contrat de sous-marins français cassé par l'Australie : trois pays anglophones entendent contrer l'influence grandissante de la Chine dans l'Indo-Pacifique en coopérant des plus étroitement : États-Unis, Royaume-Uni, Australie.

Washington, Londres et Canberra ont annoncé ce mardi le développement futur de missiles hypersoniques, qui peuvent atteindre cinq fois la vitesse du son, voire plus. Plus maniables que les autres missiles, ils sont en tous points plus difficiles à contrer.

Dans un communiqué commun, Joe Biden, Boris Johnson et Scott Morrison ont expliqué qu'ils s'engageaient « à commencer une nouvelle coopération trilatérale en matière de moyens de guerre hypersoniques, contre-hypersoniques et électroniques ».

Le président américain, flanqué des Premiers ministres britannique et australien, a par ailleurs convenu, disent-ils tous trois, d'étendre « le partage d'informations » et d'approfondir « la coopération en matière d'innovation dans la défense ».

Washington a déjà testé, en octobre 2021, cette technologie dite des missiles hypersoniques. La Chine aussi. Et en mars 2022, Moscou a affirmé avoir utilisé ce type d'armement en Ukraine, ce qui serait une première en conditions réelles de combat.

AUKUS vise la Chine en Indo-Pacifique, sans la citer nommément. Le pacte a été annoncé avec fracas en septembre 2021, au détriment des engagements de l'Australie vis-à-vis de la France et de son industrie, la rupture du fameux « contrat du siècle ».

L'alliance des anglophones prévoit, depuis lors, la livraison massive de sous-marins à propulsion nucléaire, des SNA, à l'Australie, dont la position est hautement stratégique, entre océans Pacifique et Indien, avec plus au nord, la mer de Chine méridionale.

