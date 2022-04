Sri Lanka: le président Rajapaksa perd sa majorité parlementaire

Le président du Sri-Lanka Gotabhaya Rajapakse et derrière lui, le portrait de son frère, l'ancien président et actuel Premier ministre, Mahinda Rajapakse. Jewel SAMAD / AFP

Au Sri Lanka, le clan des Rajapakse au pouvoir aurait perdu sa majorité à la chambre des députés, plaçant en sursis les deux frères à la tête du pays depuis plus de deux ans. Et cela alors que le gouvernement dans son entier a démissionné dimanche soir, et que les manifestations contre l’inflation et les pénuries d’essence et de produits essentiels se poursuivent.