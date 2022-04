A Séoul, la tension grimpe avec le voisin nord-coréen

Le poste de contrôle sud-coréen, en premier plan, et une tour de garde nord-coréenne, en arrière-plan, à Paju, près de la frontière avec la Corée du Nord, le 5 avril 2022.

Après avoir effectué un essai de missile balistique intercontinentale fin mars, le régime nord-coréen poursuit sa stratégie offensive envers le Sud. Frappe nucléaire en cas d’attaque, insulte envers le ministre de la Défense sud-coréen : les dernières déclarations de Kim Yo-jong, la sœur du leader nord-coréen, semblent ouvrir la porte à une nouvelle période de relation compliquée entre les deux Corées.

Avec notre correspondant à Séoul,

La guerre en Ukraine et la confrontation entre la Chine et les États-Unis offrent au régime nord-coréen une marge de manœuvre intéressante pour poursuivre les actes hostiles sans risquer de subir de nouvelles sanctions de l’ONU. Dans ce contexte international extrêmement tendu, difficile d’imaginer Moscou et Pékin s’aligner sur Washington pour sanctionner Pyongyang.

À cela s'ajoutent les prises de positions du nouveau président sud-coréen Yoon Seok-yeol, qui entrera en fonction le 10 mai prochain. Favorable à une approche plus offensive des relations avec la Corée du Nord, il a évoqué à plusieurs reprises durant sa campagne la possibilité de frappes préventives en cas d’attaque imminente de Pyongyang.

Une menace à prendre au sérieux

Ce mardi 5 avril, Kim Yo-jong la très influente sœur du dictateur Kim Jong-un lui a répondu en agitant la menace de l’arme nucléaire en cas d’attaque du Sud. Une sortie aussi à destination de Suh Wook, l’actuel ministre de la Défense, qu’elle a traité de « fou » et « d’ordure », pour avoir expliqué que Séoul était en mesure effectuer des frappes de précisions sur des sites de lancement de missiles nord-coréens.

Le numéro un de l’armée nord-coréenne Park Jong-chon a également évoqué d’éventuelles ripostes militaires, mais Kim Yo-jong n’est pas n’importe qui au sein du régime. La sœur de Kim Jong-un possède un rôle très important au sein de l'appareil nord-coréen : beaucoup vue et entendue durant la période de négociations avec l’administration Trump, elle est la seule femme à siéger à la très puissante commission des affaires de l’État.

Ses propos ont été repris par la radio, la télévision et les journaux destinés à la population nord-coréenne, ce qui montre une réelle volonté de préparer l’opinion publique à un changement de direction dans les relations avec le Sud.

Les médias d’États ont précisé que la déclaration avait été publiée après « autorisation », une formule destinée à montrer que Kim Jong-un lui-même partage la prise de position de sa sœur. Les prochaines semaines sont propices à une escalade, car des exercices militaires conjoints entre américains et sud-coréens doivent avoir lieu mi-avril. De son côté, Pyongyang célébrera les 110 ans du grand-père de Kim Jong-un, Kim Il-sung, le premier dirigeant du pays.

Des tanks sud-coréens lors d'un exercice militaire à Paju, près de la frontière avec la Corée du Nord, le 5 avril 2022. AP - Ahn Young-joon

Quelle stratégie pour la Corée du Nord ?

Le régime peut couper la ligne directe avec le Sud ou bien détruire des bâtiments historiques de coopérations entre les deux Corées, mais ce sont surtout les différentes options militaires qui attirent l’œil des experts. Si le dernier essai de missile balistique intercontinental ne serait que le Hwasong 15 à en croire Washington et Séoul et non le 17, ce fameux missile monstre présenté par la propagande du régime, la perspective d’un nouvel essai est jugée crédible par les experts. Le missile pourrait par exemple cette fois voler au-dessus du Japon.

Autre possibilité : un test nucléaire sous terrain, ce qui serait une première depuis 2017. Les services de renseignements américains ainsi que des images satellites ont dévoilé une reprise des activités, notamment dans le réacteur Yongbyon et dans le site d’essai nucléaire de Punggye-ri, que la Corée du Nord avait en partie détruit en 2018 devant des journalistes internationaux afin de montrer les bonnes intentions du régime à l’égard de l'ancien président américain Donald Trump. À l'époque, les discussions autour d’une éventuelle dénucléarisation de la péninsule étaient encore sur la table. Un temps qui semble désormais bien lointain.

