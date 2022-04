En Malaisie, des millions de vaccins pour enfants risquent de finir à la poubelle

Si 98,8 % des adultes du pays ont reçu au moins une dose, les Malaisiens deviennent méfiants quand il s’agit de vacciner leurs enfants : aujourd'hui, seuls 38 % d'entre eux sont vaccinés.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Voilà des mois que les officiels malaisiens tâchent de se faire rassurants : le vice-ministre de la Santé Noor Azmi Ghazali assure que le vaccin Pfizer Bio and Tech est efficace et sans risque pour les enfants. Son supérieur, le ministre Khairy Jamaluddin, promet de son côté que le vaccin ne sera jamais obligatoire pour les mineurs.

Mais malgré tous ces efforts, le succès n’est pas au rendez-vous. La Malaisie pourrait avoir à jeter jusqu’à 3 millions de doses, révèle Alifah Zainuddin dans un rapport publié par le Galen Centre, un think tank spécialisé en santé publique.

« La Malaisie a commandé 6,6 millions de doses de vaccin destinés aux enfants. Mais le nombre de vaccins (administrés), lui, décline déjà. Donc, si cette tendance ne change pas radicalement, si personne n’utilise ces doses spécialement conçues pour des enfants, on peut s’attendre à ce que des millions de doses soient gâchées, car elles doivent être utilisées pour les enfants seulement et elles ont une date de péremption », explique-t-elle.

Des stocks difficiles à écouler

Par le passé, la Malaisie avait déjà envoyé une partie de ses stocks non utilisés à des pays comme le Bangladesh, le Laos, et bientôt également l’Afghanistan. Mais avec ces vaccins destinés aux enfants, reproduire ces envois pourrait être plus compliqué.

« Beaucoup d’autres pays rencontrent le même problème qu’ici : s’il y a un excédent global de vaccins pour enfants, ça peut être difficile d’envoyer notre stock à l’étranger », poursuit Alifah Zainuddin.

Le coronavirus est pourtant loin d’être anodin pour les enfants, d’après une méta-analyse sur 80 000 cas, un quart d'entre eux développe des formes de covid longs.

