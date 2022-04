Birmanie: la vice-gouverneure de la Banque centrale blessée par balle

En Birmanie, la vice-gouverneure de la Banque centrale a été blessée par des tirs. L’attaque survenue à son domicile n’a pas été revendiquée. Des milices ciblent régulièrement des fonctionnaires et des chefs d’entreprises réputées proches de la junte au pouvoir.

L’attaque contre la vice-gouverneure Than Than Swe intervient quelques jours après cette décision de la banque centrale : tout Birman possédant des devises étrangères est sommé de les rapporter à la banque et de les échanger contre de la monnaie locale, sous peine de poursuites judiciaires.

La junte au pouvoir manquerait de devises pour rembourser ses dettes et pour s’approvisionner en hydrocarbures. Elle est en outre sous le coup de sanctions internationales.

Il y a un peu plus d’un an, des généraux ont renversé la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi par un coup d’Etat. Ils mènent depuis une répression sanglante contre toute forme d’opposition. Des milliers de personnes auraient été tuées ou arrêtées.

Mais des milices se sont organisées et mènent des attaques contre des personnalités réputées proches de la junte.

En novembre dernier, un haut responsable de Mytel Télécommunications, entreprise contrôlée par les militaires, a été abattu devant chez lui, à Yangon, la capitale économique de la Birmanie.

