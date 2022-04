Le président du conseil d'administration d'Amnesty International en Inde interdit de quitter le pays

Aakar Patel devait se rendre aux États-Unis pour parler des intimidations dont il fait l’objet, mais les autorités l’en ont empêché. Amnesty International a été régulièrement attaquée ces dernières années par le gouvernement nationaliste hindou, et elle a dû y cesser ses activités à la fin 2020, après que les autorités ont gelé tous ses comptes.

Aakar Patel allait prendre son vol mercredi 6 avril pour donner des conférences devant plusieurs universités américaines, justement à propos de l’attaque dont fait l’objet la société civile en Inde. C’est alors qu’il a été stoppé : la police fédérale a récemment émis un avis de recherche à son encontre, sans l’en informer, comme cela aurait dû être fait.

Cet avis concerne l’affaire d’un prétendu financement illégal dont est accusé Amnesty International en Inde, mais a été lancé juste après la publication du livre d’Aakar Patel qui critique le gouvernement.

Ce militant des droits de l’homme a immédiatement fait appel, et la cour vient de lui donner raison, considérant que cette interdiction de quitter le territoire était injustifiée et la police fédérale doit maintenant s’excuser par écrit. Une victoire symbolique, mais importante pour Aakar Patel. « Nous vivons une période très sombre, dans laquelle les politiciens se font élire sur la promesse d’attaquer les musulmans. L’opposition n’a pas de recette face à cela, donc ce sont nous, les citoyens et la société civile qui devons nous battre contre cette idéologie. Et nous continuerons à nous battre », a-t-il affirmé.

Cette restriction de voyager semble être une nouvelle forme de harcèlement envers les militants critiques du gouvernement. La célèbre journaliste musulmane Rana Ayyub a subi le même sort il y a quelques jours. Et là aussi, les magistrats ont rapidement levé cette interdiction.

