Présidentielle française: les Français confinés en Chine pourront-ils voter dimanche ?

Alors que 26 millions d’habitants de la capitale économique chinoise sont enfermés chez eux, pour certains depuis plus d’une semaine, en raison de la résurgence du Covid-19, près de 7 000 Français risquent de ne pas pouvoir se rendre aux urnes.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

À quelques jours du scrutin, deux questions se posent. Est-ce que les quatre bureaux de votes au consulat général de France à Shanghai pourront être ouverts alors que toutes les institutions et les entreprises sont fermées ? Et est-ce que les électeurs pourront obtenir une dérogation pour exercer leur droit de citoyen ? « Rien n’est moins sûr », estime Benoit Guidée, consul de France à Shanghai. « Nous avons proposé aux autorités locales un système de dispense pour aller voter. Nous en discutons mais pour le moment nous n’avons pas de réponse positive. C’est très compliqué à obtenir », ajoute-t-il.

Environ 4 500 électeurs sont concernés. C’est une situation de « force majeure », a rappelé l’ambassadeur de France mercredi lors d’une visio-conférence avec la communauté française de Chine.

Les habitants de Shenyang, dans le nord-est du pays également confinés, font face au même problème. Et pour l’instant, ils sont suspendus à la durée du confinement et ne voient aucune alternative. « Vu la situation actuelle, on n'est sûr de rien... Ce qu’on trouve un peu dommage, c’est qu’on ne peut pas voter en ligne. J’ai du mal à comprendre pourquoi, en 2022, on n’a pas de solution pour voter pour la présidentielle en ligne, ça résoudrait tous les problèmes », estime Arthur, expatrié français qui travaille pour un équipementier du secteur ferroviaire à Shanghai.

La difficile procuration

Contrairement aux élections législatives, la loi n’autorise pas le vote en ligne pour l’élection présidentielle, explique Guillaume Mallet, représentant des Français de l’étranger à Shanghai. « C’est à l’urne ou par procuration, il n'y a pas d'autre modalité.. Là où je suis plus déçu, c’est sur les appels qui avaient été faits sur les possibilités de faire procuration par visioconférence avec l’agent et la personne qui recevrait la procuration après la vérification d’identité », souffle-t-il.

Pas de dérogation non plus sur ce point-là. Il faut se déplacer au consulat pour déposer sa procuration. D’où la frustration de Carole Gabay de l’association Solidarité Covid, qui donne des informations aux Français sur l’évolution de l’épidémie depuis qu’elle a été découverte en Chine. Elle vient d’arriver de l’étranger, elle est donc en quarantaine et ne sait pas si sa famille pourra glisser un bulletin dans l’urne.« J’avais prévu une procuration pour que mon mari aille voter pour moi dimanche. Mais si notre résidence est encore confinée, il ne pourra pas le faire. C’est un exercice qu’on a envie de faire pour nous rapprocher de notre pays. Beaucoup d’entre nous n’ont pas pu aller en France depuis longtemps. Ne même pas pouvoir participer à une élection majeure c’est quand même très frustrant. Les détenus peuvent voter par correspondance et pas nous », témoigne-t-elle.

Douze candidats sont en lice pour l'élection présidentielle française 2022. © Studio graphique FMM

