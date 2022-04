Covid-19 en Chine: ouverture d’un hôpital de quarantaine pour animaux de compagnies

Avec la résurgence du Covid-19 en chine, que faire des chats et des chiens, quand leurs propriétaires sont envoyés en centre d’isolement collectif ? La ville de Shenzhen dans le sud-est du pays vient d’annoncer l’ouverture d’un premier hôpital de quarantaine pour animaux de compagnies.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

L’annonce de la fin des travaux de ce centre d’isolement pour chiens et chats a fait plus de 150 millions de vues sur les réseaux sociaux. Avalanche de commentaires, tribunes dans les journaux : « les animaux de compagnie ne sont pas des jouets dont on peut se débarrasser, mais des partenaires de vie », disent les Nouvelles de Pékin.

Rebaptisé « station d’amour pour les animaux de compagnie », l’ouverture de cet espace de 8 500 m2 fait du bruit, car elle arrive après la disparition brutale d’un Corji mercredi. Le petit chien a tenté de poursuivre la camionnette qui emmenait en quarantaine ses propriétaires testés positifs à Shanghai. La boule de poils a été battu à mort par un agent de la brigade sanitaire en combinaison intégrale de protection. Les images ont fait le tour des réseaux, ravivant les critiques contre les dommages collatéraux de la stratégie « zéro covid ».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un animal domestique est tué en Chine par les brigades sanitaires. En septembre 2021, trois chats ont été euthanasiés dans le nord-est du pays, « en accord avec la loi » et alors que leur maîtresse avait été placée à l’isolement, selon le Global Times.

La « folie zéro covid »

Un mois plus tard, la propriétaire d’un caniche également placée en quarantaine après avoir été infectée, assistait horrifiée à la mort à coup de barre de fer de son caniche via les caméras de surveillance de son domicile. Ces affaires ont défrayé la chronique. La mort du Corji est la goutte d’eau qui a fait déborder la colère des confinés du rebond Omicron de ces dernières semaines. Les cris des internautes se demandant jusqu’où va aller la « folie zéro covid » a forcé les autorités locales à réagir.

Est-ce le signe aussi d’une évolution par rapport à la peur du virus ? Lu Hongzhou, un expert cité par le Quotidien du peuple rappelait récemment que, jusqu’à présent, aucun animal contaminé n’avait transféré la pneumonie virale à un humain. Sur son compte Weibo, le site officiel China News affirme que cette décision reflète « la retenue des autorités ».

Shenzhen qui, selon les médias d’État, aurait mieux géré le rebond Omicron que Shanghai, marque donc un nouveau point vis-à-vis de l’opinion en prenant cette initiative, néanmoins limitée. Le centre de quarantaine animalière de la communauté de Jiankou dans le district de Guangming peut accueillir jusqu’à 300 pensionnaires. Selon les chiffres officiels, 220 000 chiens étaient enregistrés à Shenzhen en 2021.

