Le Japon va éliminer progressivement les importations de charbon russe

Excavatrice dans la mine à charbon de mine Raspadskaïa, la plus grande de Russie.

Le Premier ministre japonais a annoncé un certain nombre de sanctions contre la Russie lors d'une intervention retransmise à la télévision ce 8 avril. Parmi elles, l'interdiction de l'importation de charbon. Fumio Kishida a évoqué des « crimes de guerre impardonnables » de la part de la Russie.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Le Japon ne peut pas renoncer, du jour au lendemain, au charbon et au gaz russe. Depuis l'accident nucléaire de Fukushima et l'arrêt de ses 54 réacteurs qui fournissaient 30% de son électricité, le Japon s'est tourné vers le charbon et le gaz pour sa production d'énergie.

Comme sa sécurité énergétique est aussi délicate que celle de l'Allemagne, il ne peut que graduellement mettre fin à l'importation de charbon russe. Lequel représente 12% de ses approvisionnements. Bien que limites, ces volumes sont difficiles à compenser.

La vulnérabilité énergétique du Japon s'est aggravée depuis qu'un violent séisme, en mars dernier, a endommagé huit de ses centrales thermiques au charbon. Elles pourraient rester à l'arrêt pendant plusieurs mois. Des pénuries de courant durant l'été sont à craindre.

Le Japon dépend aussi du gaz et du pétrole russes. Le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida a déjà annoncé que ses sanctions économiques contre la Russie ont des limites. Il ne se retirera pas de deux projets de gaz et de pétrole dans l'ile russe de Sakhaline, tout au nord de l'archipel, dans lesquels ses maisons de commerce ont investi des milliards de dollars.

Pour parer à sa faiblesse énergétique, le Japon est en train de refaire du nucléaire une priorité. Pour assurer un approvisionnement stable et abordable en électricité.

