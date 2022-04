Le Sri Lanka s’enfonce dans la crise économique et politique

Des policiers anti-émeutes tentent de bloquer des manifestants lors d'un rassemblement contre la hausse des prix et la pénurie de carburant à l'entrée de la résidence officielle du Premier ministre sri-lankais à Colombo le 7 avril 2022. AFP - ISHARA S. KODIKARA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Jeudi, la roupie sri-lankaise est devenue la monnaie la moins performante du monde à cause d’une inflation massive. Le gouvernement se retrouve dans une situation de plus en plus tendue.