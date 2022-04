Le Premier ministre pakistanais Imran Khan renversé par une motion de censure

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a été renversé ce samedi 9 avril par une motion de censure votée à son encontre par l'Assemblée nationale.

À l'issue de plusieurs semaines de crise politique, la motion de censure a été « approuvée » par 174 des 342 députés a annoncé le président par intérim de la chambre, Sardar Ayaz Sadiq.

Aucun Premier ministre n'est jamais allé au bout de son mandat au Pakistan, depuis l'indépendance du pays en 1947, mais Imran Khan est le premier à chuter sur un vote de défiance. Son successeur à la tête de cette république islamique de 220 millions d'habitants dotée de l'arme nucléaire devrait être Shehbaz Sharif, le leader de la Ligue musulmane du Pakistan (PML-N).

Pas de dissolution de l'Assemblée

Ancien sportif de haut niveau, Imran Khan, 69 ans, est célèbre pour avoir mené l'équipe nationale de cricket, sport roi dans le pays, à sa seule victoire en Coupe du monde en 1992. Il était devenu Premier ministre en 2018, et a tout tenté pour se maintenir au pouvoir.

Ses soutiens ont d'abord refusé dimanche dernier de soumettre la motion de censure au vote et choisi de dissoudre l'Assemblée, pour convoquer des élections anticipées. Mais la Cour suprême a jugé l'ensemble de ce processus anticonstitutionnel, restauré l'Assemblée et ordonné la tenue du vote ayant mené au départ d'Imran Khan.

Toujours populaire auprès de larges pans de la population, il n'a sans doute pas dit son dernier mot en vue des prochaines échéances électorales. Mais son bilan et sa propension ces derniers jours à accentuer les fractures de la société pakistanaise, avec de virulentes attaques envers l'opposition, accusée de « trahison », pourraient jouer contre lui.

Image d'incorruptible

En tant que chef du gouvernement, il a d'abord capitalisé sur son image d'incorruptible et la lassitude de la société à l'égard des partis traditionnels, qui ont monopolisé le pouvoir pendant des décennies avec l'armée. Pendant la pandémie de Covid-19, son choix de ne pas imposer de confinement national, qui aurait « fait mourir de faim » les gens, s'est révélé populaire et gagnant. Le pays a été largement épargné par la pandémie, avec 3 000 morts.

Mais la conjoncture économique et ses mauvais choix ont fini par le rattraper. La forte inflation, la dépréciation de la roupie depuis juillet et le creusement de la dette l'ont affaibli. La détérioration de la sécurité, en particulier depuis la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan mi-août, a aussi contribué à ses difficultés. Imran Khan a aussi pâti de la dégradation probable de ses liens avec l'armée, qui était accusée d'avoir interféré en sa faveur en 2018, même si celle-ci est restée silencieuse ces derniers jours.

Ses efforts pour positionner le Pakistan en acteur régional incontournable n'ont guère porté non plus. Les liens avec Washington et les pays européens se sont distendus, notamment sous l'effet de ses diatribes contre l'islamophobie, déguisée à ses yeux en Occident sous les traits de la liberté d'expression. Islamabad s'est encore plus rapproché de la Chine. Et la visite officielle à Moscou d'Imran Khan le jour même du déclenchement de la guerre en Ukraine lui a valu nombre de moqueries.

