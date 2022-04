Frappé par la crise, le Sri Lanka presque à court de médicaments

Des médecins sri-lankais ont prévenu ce dimanche 10 avril qu'ils étaient presque à court de médicaments vitaux, en soulignant que la crise économique risquait de faire plus de victimes sur l'île que la pandémie de Covid-19.

L'Association médicale du Sri Lanka (SLMA) a expliqué ce dimanche que les hôpitaux du pays n'avaient plus accès aux équipements médicaux et aux médicaments vitaux importés. Plusieurs établissements ont déjà suspendu des opérations de routine depuis le mois dernier parce qu'ils manquaient d'anesthésiques, et la SLMA a souligné que même les procédures d'urgence pourraient ne plus être possibles très bientôt.

« Nous sommes amenés à faire des choix très difficiles. Nous devons décider qui sera soigné et qui ne le sera pas », a déploré l'association, après avoir rendu publique une lettre envoyée au président Gotabaya Rajapaksa quelques jours auparavant pour l'avertir de la situation. « Si les approvisionnements ne sont pas rétablis dans les jours qui viennent, les victimes seront bien plus nombreuses que celles de la pandémie », a souligné l'organisation de médecins.

Pire récession depuis l'indépendance

Des semaines de coupures de courant, de graves pénuries de nourriture et de carburant ont plongé une grande partie des habitants dans la misère, alors que le Sri Lanka connaît sa pire récession depuis son indépendance en 1948. La colère croissante de la population face à la crise économique donne lieu depuis samedi à de grandes manifestations appelant à la démission du président Rajapaksa.

Des milliers de personnes ont bravé de fortes pluies devant le bureau du président dans la capitale Colombo ce dimanche 10 avril, pour le deuxième jour consécutif.

(Avec AFP)

