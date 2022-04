Covid-19 en Inde: le gouvernement lance la campagne de la troisième dose de vaccin

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé au monde, le gouvernement vient de lancer la campagne de rappel de vaccination contre le Covid-19 pour toute la population adulte, dans le but d’éviter une reprise de l’épidémie. Environ 800 millions de personnes sont donc maintenant éligibles pour recevoir cette troisième dose; mais à la différence des autres doses, cette injection est pour l’instant payante pour la majorité de la population.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Il est 14h dans le sud de New Delhi, il fait plus de 40 degrés et une dizaine de voitures ronronnent, moteur allumé, devant un chapiteau dressé de l’hôpital Moolchand. Ici, les patients se font vacciner depuis l’intérieur de leur véhicule climatisé. Un service qui attire les plus aisés, comme cet homme d’affaires trentenaire: « Je n’ai pas le temps. Je travaille, et cette formule est confortable et rapide. Même s’il faut payer, c’est pratique. »

À la différence des deux premières, la dose de rappel est en effet payante: l’hôpital privé Moolchand la facture 680 roupies, soit 8 euros. C’est l’équivalent d’une journée de travail pour un ouvrier indien. Pour l’instant, le gouvernement ne fournit une troisième dose gratuite que pour les plus de 60 ans ainsi que pour les personnels de santé et policiers.

Moins de mille cas quotidiens de Covid-19

« Ma dernière injection date d’il y a 10 mois, donc je suis déjà en retard sur mon rappel. Je dois aller régulièrement au bureau, donc je fais très attention. Cette dose de rappel devrait être obligatoire pour tous », explique Raman Shabra, âgé de 42 ans et qui n’a pas hésité à faire le rappel.

L’Inde enregistre ces jours-ci moins de 1 000 cas quotidiens de Covid-19, soit le taux le plus bas depuis le début de la pandémie. Mais les contaminations recommencent à augmenter à New Delhi.

►À lire: Tests, masques... la crise du Covid provoque une avalanche de déchets médicaux

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne