[EN IMAGES] La tour Nakagin, bâtiment iconique de Tokyo démontée

SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

La tour Nakagin, proche de la gare de Shimbashi à Tokyo, va être démontée pour être mieux préservée. Le promoteur immobilier prévoit de faire don de certaines capsules à des musées.

Publicité Lire la suite

Cet immeuble, plus connu sous le nom de « Nakagin Capsule Tower », est composé de 140 capsules à large hublot, raconte notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles.

Chaque chambre de 10 mètres carré intègre un lit rabattable, une mini salle de bain, un téléviseur et une radio d'une autre époque. Son allure, emblématique de l'architecture des années 70, est toujours restée futuriste. Certaines capsules seront rénovées pour être vendues ou données à des musées à travers le monde.

L'une des 140 chambres de la tour Nagakin. Getty Images - Carl Court

Résidente de la tour, la DJ Cosplaykoechan utilisait sa capsule pour comme studio pour diffuser en direct ses sets pendant le confinement. Getty Images - Carl Court

Téléphone, magnétophone et radio d'origine de la Nagakin Capsule Tower . Getty Images - Carl Court

À l'origine, chaque module fixé à un pilier central devait être enlevé et remplacé tous les 25 ans. Mais aucune rénovation n'a été effectuée en raison du coût. Faute d'entretien, les modules bourrés d'amiante se sont détériorés et ne sont plus conformes aux nouvelles normes sismiques.

Depuis 1972, la tour Nakagin, conçue par l'architecte Kisho Kurokawa, témoignait de l'inventivité du métabolisme, un mouvement architectural japonais.

Portrait de l'architecte japonais Kisho Kurokawa en janvier 1988, Japon. Gamma-Rapho via Getty Images - Kurita KAKU

Selon cette approche, les villes et les bâtiments conçus comme des organismes vivants se développaient par addition d’unités. Cette théorie d’une architecture évolutive connait son apogée en 1970, lors de l’Exposition universelle d’Osaka, pour laquelle l'architecte construit trois pavillons. En France, il fut à l'origine de plusieurs projets architecturaux dont l’immeuble de bureaux Tour Pacifique à la Défense et un ensemble de logements à Nîmes, Le Colisée.

Kisho Kurokawa, Schéma d'urbanisation, 1961 [part of the set “Metamorphosis ‘65”, Centre Pompidou, Paris. pic.twitter.com/Z4FueZIDyW — Casiano Mas 👽 (@CasianoMas) October 19, 2021

En 2014, Christian Dimmer, professeur d'urbanisme, expliquait qu'il s'agissait de servir de modèle à « une vie plus compacte : vivre heureux avec moins ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne