Indonésie: de violentes manifestations face à un report éventuel des prochaines élections

Dans plusieurs villes d’Indonésie, des affrontements entre police et manifestants ont déjà fait plusieurs blessés graves contre l’éventuel report des prochaines élections. Ici à Jakarta le 11 avril 2022. AFP - ADEK BERRY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dans le quatrième pays le plus peuplé au monde, des étudiants et militants ont manifesté pour s’insurger de la hausse des prix et un report éventuel des prochaines élections, évoqué par des politiciens de premier bord ces dernières semaines. Dans plusieurs villes, des affrontements entre police et manifestants ont déjà fait plusieurs blessés graves.