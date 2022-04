Sri Lanka: les habitants de l'île de plus en plus exténués par la crise

Dette extérieure irremboursable, défaut de devises étrangères... Depuis plusieurs mois, le Sri Lanka s'enfonce dans une crise économique et sociale sans précédent, sous l'effet conjugué du Covid-19 et de mauvais choix économiques. Les habitants doivent faire face à des pénuries qui touchent tous les secteurs, et à une inflation galopante. La population se révolte contre le pouvoir en place, tenu pour responsable de la ruine du pays.

De notre envoyé spécial à Colombo et Galle,

C'est la veille du Nouvel an sri-lankais, sur le grand marché de Colombo. Même si les prix des fruits et légumes ont triplé, Suneetha, 59 ans et mère de cinq enfants, tient à conjurer le sort.

Auparavant, on mangeait trois fois par jour, désormais on fait un seul gros repas. Demain, j'aimerais néanmoins que l'on puisse faire la fête en famille normalement

En mars, le prix des denrées alimentaires s'est envolé de 30% au Sri Lanka, après 17% durant le mois de février. « C'est vrai que c'est devenu hors de prix, mais on n'a pas le choix, explique un vendeur de carottes. La production agricole s'est écroulée et le prix du transport des marchandises a augmenté à cause des pénuries d'essence. »

À l'origine de cette inflation : l'interdiction de l'importation de fertilisants chimiques décrétée en avril 2021. Ce virage vers l'agriculture biologique sans transition s'est avéré contre-productif, explique le fermier Premadasa Idamalgoda, près de la ville de Galle. « On ne nous fournit pas de formation au bio, ni de fertilisants naturels. Mes plans de thé sont dans un état terrible. Je récolte quatre fois moins qu'avant ! »

Faute de produire assez, le Sri Lanka est obligé d'importer de la nourriture au prix fort. Les étals de certaines épiceries se vident. « Normalement, je propose du riz, du sucre, de la poudre de lait, témoigne un vendeur. Mais c'est devenu trop cher, alors je ne vends plus que des cigarettes et des sodas. »

Si la sécurité alimentaire de l'île n'est pas vite rétablie, le président du Parlement du Sri Lanka n'hésite pas à parler de risques de famines. Mais l'urgence alimentaire n'est qu'une des multiples facettes du calvaire que les habitants affrontent au quotidien.

Le pire, c'est le pétrole, que le pays, faute de devises étrangères, ne parvient plus à importer en quantité suffisante. « Ça fait une demi-heure que j'attends un peu d'essence, parfois, c'est plus de deux heures », maugrée un chauffeur de Rickshaw dans une des nombreuses files d'attente devant les stations-service de Colombo.

Un peu plus loin, Nikula, 44 ans, est venue avec cinq bombonnes de gaz qu'elle a impérativement besoin de remplir. « C'est très lourd, mais quitte à faire la queue, autant faire des stocks. Pendant ce temps-là, je ne peux pas faire tourner mon restaurant ! Je dois bien gagner de l'argent pour mes enfants qui sont au chômage à cause de la crise. »

Des habitants font la queue pour du gaz sous la mousson, à Colombo. © RFI / Côme Bastin

Faute de pétrole, les centrales électriques ne peuvent pas non plus tourner. Et dans l'attente de la mousson, les barrages hydroélectriques sont à sec. En résultent des coupures de courant quotidiennes qui paralysent la vie économique.

« On nous envoie un horaire précisant à quelle heure le courant va être coupé. Mais ça ne se passe jamais comme prévu », décrit Soffyan Ahmed, responsable d'une entreprise informatique, qui craint de devoir se séparer de ses quinze employés. « On n'arrive pas à bosser plus de deux ou trois heures par jour ! »

« On ne peut rien faire sans Internet et sans ordinateur », s'alarme Havish Sivana, 28 ans, qui manifeste contre les coupures de courant au nom des professionnels des nouvelles technologies. « Nous sommes un des secteurs qui fait venir le plus de dollars dans l'économie sri-lankaise. En nous empêchant de travailler, on fait empirer la crise. »

Depuis plusieurs semaines, la population bat le pavé contre les pénuries et le chaos économique vers lequel plonge le pays. Les manifestants sont désormais sédentarisés devant le palais du président Gotabaya Rajapaksa pour exiger sa démission. Des tentes, des stands de nourritures et des infirmeries ont poussé pour maintenir le siège jour et nuit.

Acculé par la révolte, le Premier ministre tente de donner des gages : nomination d'un gouverneur indépendant à la Banque centrale, ouvertures de négociations avec le FMI pour restructurer la dette. Il a même offert de rencontrer les manifestants. « Ce ne sont pas ceux qui ont créé le chaos qui pourront le résoudre », décline un manifestant.

Ce lundi 14 avril, les Sri Lankais fêtent le Nouvel an Sri Lankais, qui réunit bouddhistes et hindous. Avec sa famille, Danush Kapinto est venue faire bouillir du lait devant le palais présidentiel, une cérémonie symbole de fertilité. « Cette crise aura au moins permis aux Sri-Lankais de tourner la page des divisions du passé, dit-il. Mais le vrai Nouvel an commencera lorsque ce gouvernement quittera le pouvoir. »

Assez, c'est assez ! Pourquoi feraient-ils maintenant ce qu'ils n'ont pas fait avant ? Les Rajapaksa doivent quitter le pouvoir. Le prochain gouvernement devra tirer les leçons de cette crise Reportage audio: les manifestations continuent au Sri-Lanka Côme Bastin

