Australie: le vote préférentiel, un système de vote unique pour l’élection présidentielle

Les électeurs australiens seront appelés aux urnes le 21 mai prochain avec un vote par ordre préférentiel. Ici à Sydney lors des élections de 2019. (Image d’illustration) AFP - SAEED KHAN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle en France le montrent, dimanche dernier, la logique du vote utile a joué à plein. Mais ce tiraillement, entre le souhait de voter pour le candidat le plus proche de ses convictions, et la décision de donner sa voix à celui ou celle qui a le plus de chances de l’emporter, n’existe pas en Australie. En effet, le pays utilise un système électoral basé sur un procédé quasiment unique au monde : le vote préférentiel.