Chine: explosion à bord d'un pétrolier près de Hong Kong

Un pétrolier a explosé samedi soir à 300 kilomètres à l'est des côtes de Hong Kong. L’incident a fait au moins un mort selon un bilan encore provisoire et une équipe de sauvetage a été dépêchée sur place.

On ne connait pas encore les causes de l'accident, dont le bilan est toujours provisoire. Parmi les membres de l’équipage, essentiellement composé d’hommes indonésiens et birmans, plusieurs blessés souffrent de brûlures aux premiers degrés.

Deux hélicoptères et un avion ont été envoyés sur les lieux du drame, situé au large des côtes de Hong Kong. L'opération de sauvetage a été compliquée par les vents forts et les vagues, mais le personnel blessé a finalement pu être évacué vers les hôpitaux de la ville.

Les autorités de l’ancienne colonie britannique ont été alertées samedi soir par l’explosion à bord de ce pétrolier immatriculé au Panama qui transportait 13 travailleurs. Pour l’instant, aucune fuite de pétrole n’a été observée au large de Hong Kong.

