Inde: exporter du blé pour pallier les pénuries liées à la guerre en Ukraine

Face aux pénuries engendrées par la guerre entre l’Ukraine et la Russie, l’Inde a déjà commencé à exporter ses récoltes de blé aux pays qui souffrent de pénuries. (Image d’illustration) AFP - NARINDER NANU

Texte par : Sébastien Farcis Suivre 3 mn

La Russie et l’Ukraine sont parmi les plus importants exportateurs de blé au monde et la guerre entre les deux pays a donc fait chuter ces échanges. Et cela commence à entraîner de graves pénuries alimentaires dans des pays qui en dépendent, qui se trouvent surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Un pays aurait les capacités de venir à leur secours: c’est l’Inde. Et New Delhi a déjà commencé à en vendre aux pays qui souffrent de pénuries.