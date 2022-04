Le retour de l'ex-présidente Park Geun-hye dans la sphère politique coréenne

En Corée du Sud, dans quelques semaines, les conservateurs dirigeront de nouveau le pays, cinq ans seulement après le vaste scandale de corruption qui a entrainé la destitution puis la condamnation de l’ancienne présidente de l’époque, Park Geun-hye. Et une des conséquences inattendues de ce retour aux affaires de la droite est justement la réhabilitation de l’ancienne dirigeante déchue, libre depuis quelques mois.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Une ancienne paria réhabilitée par son bourreau. L’image de la rencontre entre Yoon Seok-yeol, le président élu et l’ancienne présidente Park Geun-hye intrigue, car Yoon en tant que procureur général avait joué un rôle clé dans la condamnation de Park Geun-hye pour corruption et abus de pouvoir.

► À lire aussi : Corée du Sud: la peine de 20 ans de prison contre l'ex-présidente Park confirmée

La grâce du Président Moon Jae-in, a permis à l’ex-dirigeante d’être de nouveau libre le 1er janvier, après 4 ans et 9 mois derrière les barreaux. Et Yoon Seok-yeol s’attache à la rendre de nouveau fréquentable. Celui qui dirigera bientôt la dixième économie mondiale s’est déplacé la semaine dernière à Daegu, la troisième ville du pays, fief des conservateurs pour s’entretenir près d’une heure avec l’ancienne dirigeante.

Regrets

Et lors de la rencontre, il a exprimé des regrets, a assuré qu’il ferait tout pour restaurer son honneur et promouvoir son action à la tête du pays. Il a même affirmé s’inspirer des méthodes de gouvernance du père de Park Geun-hye, Park Chung-hee. Un dictateur particulièrement violent qui a dirigé la Corée du Sud d’une main de fer durant 17 ans. Cette visite a pour but de flatter l’électorat conservateur encore très favorable à l’ancienne présidente, à l’approche des élections locales début juin. Le candidat du parti de droite pour la ville de Daegu est d’ailleurs une protégée de la fille du dictateur.

Invitée

Cette réhabilitation forcée divise l’opinion publique, marquée par le mouvement anti-corruption baptisé « révolution des bougies » qui avait exprimé un désir d’égalité en 2016 éjectant Park Geun-hye du pouvoir. Symbole ultime du retour de Park sur le devant de la scène, elle est invitée à la cérémonie d’investiture de Yoon Seok-yeol, le 10 mai prochain.

► À lire aussi : Corée du Sud: l'ex-présidente incarcérée Park Geun-hye a été graciée

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne