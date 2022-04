Corée du Nord: communiquer avec les proches, une mission devenue difficile pour les transfuges

Des patrouilles de l’armée sud-coréenne surveillent la frontière avec la Corée du Nord, le 5 janvier 2022. (Image d'illustration) © AHN YOUNG-JOON / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Durant ces deux années de crise sanitaire, de nombreuses personnes ont été séparées de leur famille du fait des restrictions à travers le monde, mais cela est particulièrement vrai pour la Corée du Nord. Si le régime continue d’affirmer qu’aucun cas n’a été recensé dans le pays, la frontière avec la Chine, principal point de communication avec l’extérieur est fermée à double tour. Une situation qui complique la tâche des plus de 30 000 transfuges nord-coréens réfugiés au Sud et qui cherchent toujours à communiquer et à envoyer de l’argent à leurs proches.