Le gouvernement indien détruit sans prévenir des dizaines de commerces musulmans

Un bulldozer démolit une structure jugée illégale par le gouvernement indie, à New Delhi dans le quartier de Jahangirpuri le 20 avril 2022.

L'opération a été menée à New Delhi dans un quartier à forte concentration de musulmans. Le gouvernement prétend que les commerces détruits auraient été construits illégalement. Mais tous y voient une répression des musulmans par le gouvernement nationaliste hindou.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Medina marche sur un tas de briques empilé devant sa maison. C’est tout ce que le bulldozer a laissé de son petit magasin de légumes que cette musulmane tenait avec sa famille depuis plus de 30 ans. « Nous avons grandi ici et réussi à gagner un peu d’argent. Et tout un coup, ils démolissent tout, sans nous prévenir », déplore-t-elle.

Dans ce quartier de Jahangirpuri, à forte concentration musulmane, des dizaines de commerces ont connu le même sort : soi-disant illégaux, ils ont été rasés. Mais cette opération arrive quatre jours après qu’une procession hindoue violente et illégale y a entraîné des affrontements avec les musulmans. Les nationalistes hindous au pouvoir ont promis de venger les hindous. C’est alors que les bulldozers sont arrivés.

« Le bulldozer a détruit la porte de la mosquée, mais il n’a pas touché au temple hindou à côté. Ici nous avons toujours considéré que Dieu était unique, mais eux font la différence entre hindous et musulmans. Pourquoi ils nous traitent comme cela ? », s'interroge Medina.

La même procédure a été suivie dans d’autres États dirigés par le BJP du Premier ministre Narendra Modi : violences religieuses, suivies des bulldozers contre les musulmans. À New Delhi, la Cour suprême vient toutefois de suspendre l’opération, potentiellement illégale.

