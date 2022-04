YouTube supprime la chaîne de John Lee, seul candidat au poste de chef de l'exécutif de Hong Kong

John Lee figure parmi onze hauts responsables de Hong Kong et de Pékin sanctionnés par le Trésor américain en 2020.

Le géant américain Google, à qui appartient la plateforme vidéo, considère qu'il doit se mettre en conformité avec les sanctions américaines décidées contre John Lee. Cet ancien ministre de la Sécurité qui mène campagne à travers une chaîne YouTube et une page Facebook doit être désigné chef de l'exécutif de Hong Kong en mai 2022 par un comité de personnalités acquises à Pékin.

John Lee, futur chef de l'exécutif de Hong Kong s'est dit déçu par la décision de YouTube. Il estime toutefois que cela ne l'empêchera pas de faire campagne et de commencer à rendre visite aux habitants de la ville après l'assouplissement des règles sanitaires jeudi 21 avril. « Les prétendues sanctions (...) sont destinées à faire pression et à me faire hésiter », a-t-il confié aux journalistes estimant que les mesures américaines sont une « intimidation déraisonnable » à l'encontre de son travail de défense de la sécurité nationale de la Chine.

Onze responsables sanctionnés

John Lee, tout comme Carrie Lam, actuelle cheffe de l'exécutif de Hong Kong, fait partie des 11 responsables hongkongais et chinois sanctionnés par les États-Unis en 2020 pour avoir « sapé l'autonomie de Hong Kong et restreint la liberté d'expression ou de réunion » avec une loi sur la sécurité nationale visant à réprimer toute dissidence. Dans cette liste personnalités visées par des sanctions américaines figurent également les anciens chefs de la police Chris Tang et Stephen Lon ainsi que la ministre de la Justice Teresa Cheng.

C'est donc pour se conformer à ces sanctions que YouTube a décidé de fermer le compte de campagne électorale du candidat au poste de chef de l’exécutif. « Après examen et conformément à ces politiques, nous avons fermé la chaîne YouTube Johnlee2022 » a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Tam Yiu-chung, directeur de campagne de John Lee, a confirmé avoir reçu un message de YouTube et regrette cette décision : « Nous trouvons cela complètement injustifié. Ils ne peuvent pas nous empêcher de diffuser des informations sur notre campagne et notre candidat auprès du public » a-t-il déclaré.

Victoire assurée pour John Lee

La candidature de John Lee a reçu 786 parrainages des membres du comité de personnalités qui doivent le désigner le 8 mai dans un scrutin où il sera le seul candidat. La victoire est donc assurée.

(avec AFP)

