Alstom décroche un contrat de 700 millions d'euros de tramways en Australie

Le constructeur Alstom vient de remporter un gros contrat en Australie en signant avec l’État du Victoria. Objectif, livrer 100 rames accessibles aux personnes à mobilité réduite au réseau de tramways de la ville de Melbourne, pour un montant estimé à 700 millions d’euros.

Avec notre correspondant en Australie, Grégory Plesse

Il y a quelques mois, l’Australie avait dédaigné les sous-marins français. En revanche, elle est friande de tramways. Le constructeur ferroviaire, comme d’autres champions français du transport public, confirme donc avec ce contrat sa solide implantation en Australie.

Les premières rames seront mises en service en 2025. Pour les élus locaux, l’objectif est de rendre accessible ce réseau de tramways, le plus grand mais aussi le plus vieux du monde. 80% du matériel roulant actuellement en circulation est âgé de plus de 20 ans, de quoi laisser entrevoir à Alstom de belles perspectives pour l’avenir, et ce alors que le constructeur ferroviaire français est déjà le principal fournisseur de trains et tramways dans l’État du Victoria.

10 ans de travail pour l'usine

Ce sont également ses rames qui circulent sur les réseaux naissant de trams et de métro à Sydney, tous deux entrés en service en 2019. Mais Alstom n’est pas le seul acteur français du transport à faire florès en Australie. Keolis exploite ainsi les tramways de Melbourne et Adelaide, et Transdev les lignes de bus de Perth à Brisbane, en passant par Sydney, où il gère également le tramway et les lignes de ferries.

Les nouveaux trams seront construits avec des matériaux australiens à 65% et assemblés dans l'usine dans la banlieue de la métropole australienne. Celle-ci aura en conséquence du travail pour la prochaine décennie, a noté Mark Coxon, directeur pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, cité dans le communiqué. Le contrat comprend également 15 ans de maintenance, avec 85% de fournitures australiennes.

