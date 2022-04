Les dirigeants des deux Corées ont échangé des lettres amicales

Kim Jong-un et Moon Jae-in, le 27 avril 2018 à Panmunjeom. Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Texte par : RFI

Dans une correspondance, Kim Jong-un et Moon Jae-in, respectivement dirigeants de la Corée du Nord et du Sud, ont échangé des amabilités et souligné leurs efforts conjoints pour améliorer les relations entre les frères ennemis.