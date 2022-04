Le Japon durcit le ton face à la Russie et l’accuse d’avoir annexé illégalement les Kouriles

Tokyo estime que les Kouriles, un chapelet de quatre îles volcaniques, sont des territoires japonais occupés «illégalement» par la Russie. Dr. Igor Smolyar, NOAA/NODC

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les relations se dégradent de plus en plus entre la Russie et le Japon, ce dernier soutenant les sanctions occidentales contre Moscou. De vieux conflits territoriaux refont surface entre les deux pays et dans sa publication annuelle du ministère des Affaires étrangères, Tokyo accuse Moscou d'avoir annexé « illégalement » les Kouriles, de petites îles au nord du Japon, envahies par l'armée soviétique dans les tout derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.