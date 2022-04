Sri Lanka: face à la crise économique, le clergé bouddhiste appelle au départ du gouvernement

Une manifestation contre le gouvernement sri lankais devant la résidence du Premier ministre Mahinda Rajapaksa, à Colombo, le 24 avril 2022. AP - Eranga Jayawardena

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Sri Lanka, les chefs du clergé bouddhiste, très influents et jusqu’à présent proches du pouvoir, viennent de demander la démission du gouvernement. Ils réclament au président Gotabaya Rajapakse de former un nouveau gouvernement pour sortir de la crise économique et donc de sacrifier son frère, le Premier ministre Mahinda Rajapakse.