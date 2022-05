Taïwan: face à la crainte d’une invasion, les formations de défense civile se multiplient

À Taïwan, les formations de défense civile se multiplient comme ici avec une formation de premier secours organisée par l’association Maidike. © Adrien Simorre/RFI

À Taïwan, la guerre en Ukraine a attisé les craintes d'une invasion par la Chine, qui revendique cet archipel démocratique de 24 millions d'habitants. Depuis le début de l'invasion russe, le gouvernement a publié un manuel de survie en temps de guerre et cherche à allonger la durée du service militaire. Mais la population aussi se mobilise, et multiplie les formations de premier secours et de défense civile.