Airbus décroche un méga contrat avec la compagnie australienne Qantas

Un A380 de la compagnie australienne Qantas. Andrei Dimofte/Wikimedia

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le transporteur australien vient de signer une commande portant sur une centaine d’avions, destinée à remplacer l’ensemble de sa flotte assurant les vols intérieurs au cours des dix prochaines années. Mais Qantas va également faire l’acquisition de douze Airbus A350-1000, qui à partir de 2025, assureront les vols les plus longs du monde, une liaison directe entre Sydney et Londres, et Sydney et New York, un vol de près de 20 heures.