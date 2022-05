Le niveau de la mer en Nouvelle-Zélande augmente plus vite que prévu, alerte une étude

Selon une étude du NZ Sea Rise publiée ce lundi 2 mai, le niveau de la mer augmente deux fois plus vite que prévu dans certaines parties de la Nouvelle-Zélande. Deux des plus grandes villes du pays sont menacées.

Les projections, qualifiées d'« un peu terrifiantes » par un expert montrent que certaines zones le long du littoral de la Nouvelle-Zélande s’enfoncent déjà de trois à quatre millimètres par an. Selon les experts, les autorités disposent de moins de temps que prévu pour planifier la manière de s'adapter aux conséquences du changement climatique, notamment une relocalisation des habitants vivant le long des côtes.

« Nous avons encore du temps, mais nous n'avons plus le temps de rester les bras croisés », a déclaré Tim Naish, le professeur à l'université Wellington de Victoria qui a co-dirigé NZ Sea. La capitale, Wellington, pourrait subir une élévation de 30cm du niveau de la mer d’ici 2040, un scénario qui ne devait pas arriver avant 2060. Des inondations occasionnant des dégâts pourraient aussi avoir lieu chaque année.

Le littoral sud-est est le plus exposé

Les craintes sont aussi fortes pour Auckland, qui, avec 1,7 million d'habitants, est la plus grande ville du pays. Selon les prévisions, le niveau de la mer augmentera 50% plus vite sur le front de mer du centre-ville et dans plusieurs banlieues.

Les données montrent que le littoral sud-est de l'île du Nord, plus peuplée, est le plus exposé. De plus, si le niveau de la mer au niveau mondial augmentait d'environ 50 centimètres d'ici 2100, cette hauteur devait atteindre près d'un mètre dans de grandes parties de l'archipel car la terre s'enfonce dans le même temps.

Avant d’en arriver à ce constat, les experts, composés de dizaines de scientifiques locaux et internationaux financés par le gouvernement, ont mené des recherches pendant cinq ans. Une carte est également mise à disposition des citoyens, afin qu’ils puissent constater par eux-mêmes, les risques de montées des eaux dans leur région.

