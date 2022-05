Le Premier ministre japonais Fumio Kishida poursuit sa tournée asiatique en Thaïlande

En visite officielle dans les pays de l’Asie du Sud-Est, le Premier ministre japonais Fumio Kishida vient de quitter l’Indonésie et le Vietnam pour arriver en Thaïlande où il rencontre ce lundi matin le Premier ministre. À la clé, la signature de plusieurs gros contrats et une promesse de coopération sur les dossiers sensibles de la région.

Avec notre correspondante à Bangkok, Carol Isoux

Le Japon est le deuxième partenaire économique de la Thaïlande et la plus importante communauté d’affaires expatriée dans le pays. Quelque 90% des plus de deux millions de véhicules automobiles produits chaque année en Thaïlande sont de marque japonaise. La visite du Premier ministre a donc pour but de renforcer ce partenariat et d’obtenir des investissements significatifs dans la production de véhicules électriques.

Directement lié à cette industrie automobile, le Couloir économique de l’Est, un vaste réseau d’infrastructures liant des zones industrielles au golfe de Thaïlande, à l’est de Bangkok, est également un projet phare du gouvernement thaïlandais qui espère recevoir un soutien économique de la part du Japon pour le développer.

Enfin la visite a également un important volet diplomatique, sur la Birmanie d’abord, enfoncée dans une crise humanitaire et politique, sur l’Ukraine ensuite, dont le Premier ministre japonais a rappelé que l’invasion était une violation des droits internationaux en vigueur, sans pour autant se montrer virulent envers la Russie. L’idée est toujours de proposer une voie alternative dans les grands conflits globaux entre les États-Unis et la Chine, le principal partenaire commercial des pays de la région.

