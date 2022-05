Philippines: une scène politique qui reste dominée par de puissantes familles

Ferdinand « Bongbong » Marcos Jr et sa compagne à gauche, la sœur du candidat Imee et leur mère, l'ancienne première dame des Philippines Imelda Marcos, en septembre 2017 à Batac, pour le 100e anniversaire du patriarche de la famille, le défunt dictateur Ferdinand Marcos. AFP - NOEL CELIS

Les élections générales aux Philippines se tiennent lundi 9 mai. Plus de 18 000 mandats sont remis en jeu. Les électeurs doivent choisir le prochain président, le prochain vice-président, les sénateurs et députés, les gouverneurs de province, et enfin les maires et conseillers municipaux. Une affaire de familles.