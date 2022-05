La Corée du Nord aurait effectué un nouveau tir de missile balistique

La Corée du Nord a de nouveau testé un missile balistique ce mercredi 4 mai, selon l’armée sud-coréenne. Ce nouvel essai, le 14ᵉ depuis le début de l’année, intervient après que le pays a rompu son moratoire auto-imposé sur les missiles balistiques intercontinentaux en mars dernier, une provocation qui avait entrainé de nouvelles sanctions américaines. Alors que Kim Jong-un avait réaffirmé sa volonté de développer son arsenal nucléaire lors d’une parade militaire fin avril, il a rapidement allié la parole aux actes.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Dans six jours, Yoon Suk-yeol sera officiellement président de la Corée du Sud. Kim Jong-un semble vouloir lui envoyer un avertissement avant même son entrée en fonction. Pour l’instant, il est impossible de savoir quel type de missile a été tiré ce mercredi, mais l’on sait que l’essai a eu lieu dans la zone de Sunan, proche de la capitale, là où les deux derniers essais de missiles balistiques intercontinentaux se sont déroulés.

Provocation envers le nouveau président sud-coréen

Quelle que soit la nature de la provocation, elle semble destinée au nouvel homme fort de Séoul, partisan d’une rupture totale avec la politique de dialogue de Moon Jae-in. Yoon avait agité durant la campagne la possibilité de frappe préventives sur la Corée du Nord en cas de menace imminente et souhaite désormais renforcer l’alliance avec les États-Unis et le Japon, au risque de tendre davantage les relations avec Pyongyang et Pékin.

Le calendrier paraît propice à l’escalade. Alors que Joe Biden viendra rencontrer son nouvel homologue sud-coréen à Séoul le 20 mai prochain, de nombreux experts estiment que la Corée du Nord pourrait bientôt monter d’un cran dans ses provocations. De récentes images satellites montrent que le pays semble se préparer à effectuer son premier test nucléaire depuis 2017.

