Covid-19 en Chine: les restrictions sanitaires prolongées au retour des «vacances» à Pékin

Les écoles restent fermées ce jeudi à Pékin, car les restrictions ont été renforcées au retour des congés du 1er-Mai. Transports suspendus, tests quotidiens, la capitale chinoise n’a pourtant signalé qu’une cinquantaine de cas quotidiens ces derniers jours, mais les autorités qualifient toujours la situation épidémique de « très difficile ».

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le chant des oiseaux plus fort que celui des voitures, c’est rare sur l’avenue du district de Chaoyang, parmi les zones les plus affectées par les mesures « zéro-Covid » à Pékin. Au total, 500 nouveaux cas ont été rapportés dans l’ensemble de la ville, depuis le 22 avril.

Les journées sont désormais marquées par le passage aux tentes PCR près des résidences : « On doit faire un test tous les jours », dit ce jeune employé des tours de verre du quartier des affaires en tee-shirt et bas de survêtement. « Et peu importe l’heure à laquelle vous venez, il y a toujours du monde dans la file d’attente », précise le jeune homme, pressé de rentrer chez lui en petites foulées, car pour lui comme pour la plupart des salariés du district, le télétravail est plus que recommandé par les autorités.

Une capitale au ralenti

Pékin n’est pas totalement endormie, mais fortement ralentie, en plus du passe sanitaire, il faut désormais présenter un test Covid négatif à l’entrée des commerces, explique le gardien d’une supérette.

Plus de 60 stations de métro sont fermées, 158 lignes de bus sont suspendues et le retour en classe est finalement repoussé au 12 mai. Enfin, pour entrer dans la capitale, les voyageurs devront effectuer dix jours d’isolement en centre collectif et sept jours de quarantaine à domicile.

