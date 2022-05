Les femmes afghanes face à l'obligation de se couvrir le visage

Reportage

En Afghanistan, les talibans ont ordonné aux femmes de se couvrir le visage en public. C’est une nouvelle restriction qui touche la population féminine. Depuis qu’ils ont pris le pouvoir le 15 août 2021, les fondamentalistes religieux ont imposé de nombreuses restrictions aux Afghanes. Elles ont été bannies de la vie politique, elles n’ont plus le droit de prendre l’avion ou de voyager au-delà de 72 km sans parent masculin. Les collèges et les lycées sont toujours fermés aux filles.

Avec notre correspondante régionale, Sonia Ghezali

Dans les rues d’Herat, considérée comme l’une des villes les plus libérales du pays, la nouvelle est un coup de massue pour les jeunes afghanes. Ferooza Wahidi a 20 ans. « Quand ils forcent les femmes seulement à faire ceci, faire cela, à porter tel vêtement, et bien ils nous enlèvent notre liberté, et ça nous brise le cœur », déclare la jeune femme. La jeune étudiante a vu sa vie changer au cours des neuf derniers mois. Elle dit ne plus rire en public, ne plus s’habiller comme elles le faisaient sous le précédent régime.

Son amie Shekeba acquiesce. Elle explique que cette nouvelle directive des talibans est déjà appliquée depuis longtemps. « Je porte un masque parce que je suis obligée de le faire. Quand les talibans nous voyaient dans la rue le visage découvert, ils nous punissaient. On ne le portait pas avant. C’est tellement difficile pour nous, mais on n’a pas le choix. »

Un point de vue différent en campagne

Une femme en burqa, longue et ample cape bleu couvrant le visage, défend le nouveau régime. « Je suis d’accord avec eux, c’est bien de porter la burqa, affirme-t-elle. Pour nous dans les villages cela ne pose aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi dans les villes les femmes sont contre. »

Celles qui n’obéissent pas exposeront leur proche masculin aux sanctions de l’émirat islamique d’Afghanistan qui prévoit trois jours d'emprisonnement en cas de plusieurs récidives.

La colonne vertébrale de la gestion de la société par les talibans, c'est vraiment la ségrégation des femmes qui sont exclues de la vie sociale, politique, de l'école, du travail. Donc ça ne m'étonne pas, ça m'attriste énormément. Guissou Jahangiri (Fidh): «C'est très politique évidemment, ce contrôle du corps de la femme» Heike Schmidt

