La Corée du Sud prête à être plus ferme avec son voisin du Nord

Sud-Coréens en gare de Séoul, le samedi 7 mai 2022. Les chaînes d'information diffusent des images du lancement de missiles de la Corée du Nord. AP - Ahn Young-joon

Texte par : Nicolas Rocca Suivre 3 mn

La capitale sud-coréenne a vu son voisin nord-coréen effectuer un nouveau essai de missile balistique, le 7 mai dernier. Il s’agit de la 15e démonstration de force du régime depuis le début de l’année et la deuxième en moins d’une semaine. Après l’échec des négociations entre Donald Trump et Kim Jong-un en 2019, la Corée du Nord a repris sa rhétorique offensive et les différentes provocations qui l’accompagnent. Celles-ci semblent s’intensifier à l’approche de l’investiture du nouveau président sud-coréen ce mardi 10 mai.