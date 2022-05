Premier mort lié au Covid-19 en Corée du Nord, la Chine propose son aide

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un porte un masque lors d'une adresse retransmise sur la télévision d'État durant laquelle il reconnait le premier cas de COVID-19 du pays, ce jeudi 12 mai 2022, à Pyongyang, en Corée du Nord. AP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

En Corée du Nord, 187 800 personnes seraient en quarantaine du fait d’une fièvre et six personnes sont mortes dont l’une d’entre elle aurait été testée positive. Kim Jong-un a décidé le confinement de l’intégralité du pays, alors que le pays, sans vaccin et avec un système de santé très fragile, ne semble pas en mesure de faire face à une vague de grande ampleur.