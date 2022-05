Frappée par la sécheresse, l'Inde interdit toute exportation de blé

Récolte de blé dans un champ à la périphérie de la ville indienne d'Ahmedabad, le 14 mars 2013. REUTERS/Amit Dave

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Inde vient d’interdire l’exportation de blé, dans le but de contrôler l’inflation des denrées alimentaires et de maintenir des réserves suffisantes après que la moisson récente a été endommagée par une canicule exceptionnelle. Une décision qui pourrait handicaper certains pays qui s’étaient retournés vers New Delhi pour compenser la chute d’exportation de blé venant d’Ukraine.