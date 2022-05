Birmanie: le pays ouvre de nouveau ses portes aux touristes

Un temple bouddhiste à Yagon, en Birmanie. (Image d'illustration) AFP PHOTO / YE AUNG THU

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après deux ans de pandémie, plus d’un an de violences entre l’armée au pouvoir et les groupes de résistance, la Birmanie rouvre ses portes aux touristes à partir de ce dimanche 15 mai 2022.