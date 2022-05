Covid-19: pénurie de médicaments en Corée du Nord, Kim Jong-un sur le front

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, masqué, visite une pharmacie à Pyongyang, sur une photo non datée publiée par l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) le 15 mai 2022. via REUTERS - KCNA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus d’1,2 millions de cas de « fièvre » et 50 morts pour un peu plus de millions d’habitants, c’est le bilan annoncé par le régime nord-coréen ce lundi. Des chiffres évidemment très approximatifs et certainement sous-estimés faute de capacité de dépistage, mais qui témoignent en partie de la gravité de la situation en Corée du Nord.