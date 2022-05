Chine: Shanghai atteint l’objectif «sociétal zéro Covid»

Pour le troisième jour consécutif, les infections communautaires sont restées à zéro à Shanghai, une étape importante sur la voie du déconfinement. Même si les autorités ont prévenu que le retour complet à la normal prendrait jusqu’à la fin du mois de juin.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« Rentrez à la maison ! ». L'injonction peut sembler paradoxale dans une ville qui sort doucement de plus d’un mois et demi de confinement. On l'a pourtant beaucoup entendue sur des vidéos qui ont circulé ce mardi sur les réseaux sociaux, montrant le départ de dizaines de milliers de femmes et d’hommes « en blanc » – soignants, infirmières, policiers, paramilitaires – venus d’autres provinces pour soutenir la lutte contre le virus à Shanghai.

Rédemption en chansons

Une infirmière qui tourne sur elle-même en combinaison PPE et filmant les bus prêt à partir ne cache pas sa joie : « Je ne vais pas pleurer quand même, dit-elle. Nous avons gagné contre l’épidémie ». Comme pour Wuhan à l’été 2020, la libération du printemps 2022 à Shanghai est célébrée sur les réseaux sociaux sur le thème de « la victoire ensemble contre le virus ». Une rédemption en chansons, avec le retour des bandes son de concerts et des slogans « Shanghai accueille l’aube nouvelle » en gros caractères rouges diffusés sur fond des tours de verre et de lumière de la skyline de la capitale économique chinoise.

Une libération est toujours un moment émouvant, surtout après un aussi long confinement. Si la majorité des Shanghaïens restent enfermés dans leur résidence, une partie a pu sortir et reprendre les trains, les bus, les taxis, après trois jours d'infections communautaires à zéro. pic.twitter.com/WBUqJcKFL9 — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) May 17, 2022

Trois chiffres sont à retenir : 5, 17 et 16. Pour 17 mai et 16 districts de la ville qui, selon Zhao Dandan, le directeur adjoint de la commission locale de la santé, « ont atteint l’objectif sociétal zéro Covid ». Autrement dit, Omicron ne circule plus en dehors des zones sous contrôle ou des hôpitaux qui traitent les patients.

Bons d’achats et sorties limitées

La libération de Shanghai n’est toutefois pas pour tout de suite. Les autorités reconnaissent que 860 000 personnes vivent encore dans des « zones de confinements », sans pouvoir quitter leur résidence. Pour le reste, la liberté restera très relative jusqu’au 1er juin prochain et le déconfinement en phases.

Certains centres commerciaux, des salons de coiffures, des restaurants et des supermarchés autour des lotissements résidentiels sans cas de Covid-19 depuis 14 jours, ont rouvert lundi. Mais là encore pour des sorties limitées : deux heures de shopping, pas plus, parfois moins ; des bons d’achats pour accéder au magasin à dates et horaires fixes, et des caddies plafonnés à 500 yuans (70 euros) dans certaines chaînes d’hypermarchés.

