Le Japon rouvre ses portes aux touristes étrangers

Pour la première fois depuis plus de deux ans, le Japon va rouvrir, ce mois-ci, ses frontières aux touristes étrangers. Du moins à une poignée d'entre eux, originaires de quatre pays désignés : les États-Unis, l'Australie, la Thaïlande et Singapour. À titre expérimental : ces touristes visiteront certains endroits de l'archipel dans le cadre de voyages organisés sous haute surveillance.

Frédéric Charles

Le Japon va se livrer à une expérimentation scientifique « Zéro Covid » sur un nombre qui reste à définir de touristes étrangers. Ils ne pourront visiter l'archipel qu'en groupes, sous le contrôle de guides officiels. Leurs itinéraires seront fixés à l'avance. Et pour cause, seule une quinzaine des 47 préfectures japonaises ont accepté de les recevoir. Ils devront avoir reçu trois doses d'un vaccin contre le Covid-19, et avoir souscrit à une assurance médicale privée. Dans les 72 heures avant leur vol pour le Japon, ils devront présenter un test négatif au Covid-19, et être de nouveau testés à leur arrivée dans le pays selon les exigences actuelles.

Depuis mars, le Japon accueille de nouveau des voyageurs d'affaires, des étudiants et des travailleurs étrangers au rythme de 10 000 par jour. Leur nombre pourrait doubler à partir de juin.

Ces voyages organisés de touristes-cobayes devraient durer jusqu'en septembre. L'automne pourrait marquer le retour des touristes individuels. Le gouvernement est contraint de procéder à une aussi prudente vérification de la contagiosité des touristes étrangers car dans leur majorité, les Japonais sont pour le maintien de la fermeture de leurs frontières, même s'il en coûte à l'économie du pays. En 2019, le Japon avait accueilli 31,9 millions de touristes étrangers. Leurs dépenses étaient estimées à 0,9% du PIB, selon une étude de la Société Générale.

