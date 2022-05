Crash du Boeing 737 en Chine: l'avion répondait aux commandes, selon le «Wall Street Journal»

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Si l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) n'a pas démenti sur le fond de l’article du journal américain, l'administration chinoise affirme qu’« aucune information pertinente sur l’enquête n’a été donnée à aucun média ». Ce mercredi, les mots clés #WallStreetJournal et vol #MU5735 sur le réseau Weibo, ne renvoyaient rien d'autre qu'à cette réponse officielle reprise par les relais de la censure. Aucun commentaire, aucune question sur ce qu’ont déclaré des sources proches du dossier aux États-Unis au Wall Street Journal.

« L'avion a fait ce qui lui a été dit de faire par quelqu'un dans le cockpit », a affirmé l'une d'elles, qui aurait eu accès aux données de vol. Les deux boîtes noires de l’appareil ont été récupérées il y a près d’un mois. Elles ont été fortement endommagées dans le crash, selon les autorités chinoises qui pour l’instant sont restées silencieuses quant à leur contenu.

Que s’est-il passé pour que l’avion plonge soudainement depuis son altitude de croisière dans des collines boisées du comté de Teng, dans la province méridionale du Guangxi ? Aucun problème météorologique n’avait été signalé ce jour-là sur la liaison entre Kunming dans le sud-ouest de la Chine et Canton dans le sud-est.

Le rapport préliminaire des enquêteurs de la CAAC précise d’ailleurs que l’équipage et le contrôle aérien ont maintenu une communication normale jusqu’à l’entrée de l’appareil dans l’espace aérien de l’aéroport d’arrivée. Pas de souci mécanique, non plus.

