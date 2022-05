Inde: chaos au port de Deendayal après l’interdition d’exportation de blé

L’Inde a interdit ce samedi l’exportation de blé, dans le but d’assurer la consommation locale et de contenir l’inflation. Mais cette décision soudaine a provoqué un chaos dans un port majeur, où les céréales étaient sur le point d’être embarquées.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Dehli, Sébastien Farcis

On estime que 5 000 camions et 1,5 million de tonnes de blé sont coincés au port de Deendayal, dans la région du Gujarat, au nord-ouest du pays. Ces camions étaient en route depuis les régions agricoles quand la décision d’interdire les exportations privées de blé est tombée samedi à l’aube.

Embouteillage énorme

Le gouvernement a accepté, mardi 17 mai, que puissent partir les chargements déjà approuvés par les douanes, ce qui devrait concerner 10% d’entre eux. Pour le reste, c’est l’incertitude, et cela fait naître un chaos logistique : les camions sont bloqués, créant un énorme embouteillage, et leurs chauffeurs souffrent de faim et de soif par un temps caniculaire.

Beaucoup plus de blé disponible en Inde

Les docks sont occupés par les bateaux qui attendent, et les entrepôts sont bloqués par tout ce blé, ce qui empêche les autres céréales comme le riz et le sucre d’être exportées. La seule bonne nouvelle, et c’est l’une des raisons principales de cette interdiction : il y a d’un coup beaucoup plus de blé disponible en Inde, et son prix sur les marchés locaux a donc baissé de 6 à 19% suivant les régions.

►À lire aussi : Exportations de blé: le faux bond de l'Inde fait grimper les prix

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne