Sri Lanka: arrestation de deux députés proches du président Gotabaya Rajapaksa

Des manifestants anti-gouvernementaux renversent une barricade de la police lors d'une manifestation demandant l'arrestation des partisans du parti au pouvoir qui ont pris d'assaut un camp de protestation anti-gouvernemental la semaine dernière, devant le siège de la police, dans un contexte de crise économique du pays, à Colombo, au Sri Lanka, le 16 mai 2022. REUTERS - ADNAN ABIDI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Deux députés du parti au pouvoir au Sri Lanka ont été arrêtés à la suite des violences de la semaine dernière, qui ont fait neuf morts et plus de 200 blessés. Interrogés par les enquêteurs de la brigade criminelle, mardi 17 mai au soir, et détenus toute la nuit, les deux députés ont comparu ce matin devant un juge du tribunal d’instance de Colombo.