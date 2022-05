Aminah Mohammad-Arif (1/2): «On assiste en Inde à une banalisation des violences antimusulmanes»

Entretien

Avec 195 millions de musulmans vivant sur son sol, l’Inde fait partie des pays abritant le nombre le plus élevé de musulmans dans le monde. Les musulmans indiens constituent aujourd’hui une minorité aux abois, surtout depuis l’arrivée au pouvoir à New Delhi des nationalistes hindous qui veulent réduire les minorités religieuses à des citoyens de seconde zone. Entretien avec Aminah Mohammad-Arif, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l’islam dans le sous-continent indien.

RFI : Au début de l'année, en prenant la parole devant le Congrès américain, Gregory Stanton, fondateur de l’organisation Genocide Watch, a attiré l’attention sur les signes avant-coureurs d’un génocide musulman en Inde. Plus récemment, un groupe de journalistes chevronnés appartenant à des médias indiens a signé une lettre ouverte collective appelant les dirigeants politiques et judiciaire à assumer leurs responsabilités constitutionnelles de protéger les minorités religieuses confrontées à des campagnes de haine et de véritables appels au meurtre. La crainte que l’Inde soit à la veille d’une tuerie de type génocidaire vous paraît-elle crédible ?

Aminah Mohammad-Arif : Compte tenu de la montée des violences visant les minorités en Inde aujourd’hui, il est malheureusement difficile de ne pas prêter attention aux craintes exprimées par des intellectuels et des journalistes indiens et internationaux. Que des violences de grande ampleur puissent avoir lieu n’est plus une simple hypothèse pour le politiste indien Pratap Bhanu Mehta, qui se demande plutôt quand elles seront commises. Des violences contre les minorités, en particulier musulmanes, ont été, certes, régulièrement perpétrées en Inde, mais elles ont augmenté ces derniers mois en intensité et en fréquence. Dans la ville de Hardwār, considérée comme sacrée par nombre d’hindous, des extrémistes religieux ont lancé en décembre dernier des appels à des meurtres collectifs contre les musulmans. L’un d’entre eux avança l’idée à cette occasion qu’il suffirait de cent hindous armés pour supprimer deux millions de musulmans et transformer le pays en une véritable nation hindoue.

Des musulmanes portant des burqas protestent lors d'une manifestation à Calcutta en Inde, le 11 février 2022, suite à la consigne donnée à des étudiantes par le gouvernement indien de ne pas porter de hijabs dans les écoles de l'État de Karnataka. © AFP / DIBYANGSHU SARKAR

Comment peut-on appeler ouvertement au meurtre dans un État de droit sans se faire arrêter ?

En principe, en Inde, les appels au meurtre visant une communauté minoritaire sont passibles de poursuites pénales, mais ceux qui se livrent aujourd’hui à ce genre d’appels ne sont pas toujours sanctionnés ; s’ils sont malgré tout arrêtés, ils sont souvent rapidement relâchés, ce qui encourage d’autres individus à user de la même rhétorique, voire à surenchérir. Qui plus est ces propos sont énoncés dans un contexte où l’on voit se multiplier les violences contre les musulmans : elles peuvent être physiques (comme les lynchages), morales (comme les appels au viol collectif de femmes musulmanes), ou encore symboliques (comme planter un drapeau safran sur le minaret d'une mosquée).

Plusieurs provocations contre des lieux de culte musulmans ont aussi eu lieu récemment à l’occasion de fêtes religieuses. Des appels au boycott ont été lancés contre des commerces musulmans qui se traduisent dans les faits, y compris dans des quartiers chics des villes indiennes, par la destruction, par exemple, de petits étalages de marchands ambulants de fruits et légumes. Il y a eu aussi tout récemment la démolition, à coups de bulldozers, de commerces et d’habitations dans un quartier de la capitale indienne à forte concentration musulmane, sous prétexte de constructions illégales. C’est cette série ininterrompue de faits qui conduisent les observateurs à redouter des explosions de violence de grande ampleur dans les mois ou les années qui viennent. Il est toutefois difficile de savoir quelles formes prendront ces violences.

Les tensions intercommunautaires, en particulier entre hindous et musulmans, ne sont guère nouvelles en Inde...

Revenons un peu en arrière. Les relations entre musulmans et hindous ont été volatiles depuis au moins la période coloniale. Les Britanniques ont aussi leur part de responsabilité dans l’antagonisme entre ces deux groupes. La décolonisation de l’Asie de Sud s’est effectuée sur fond de grandes violences. L’indépendance de l’Inde en 1947 s’est accompagnée de la partition du pays, avec la création du Pakistan par des élites peu désireuses de vivre sous la domination politique des hindous. Pour des raisons diverses, presque un tiers des musulmans est néanmoins resté en Inde. Ils représentent aujourd’hui 14% de la population indienne, soit environ 195 millions d’individus.

Dans l’Inde indépendante, les relations entre musulmans et hindous ont été régulièrement émaillées de violences et d'émeutes intercommunautaires. Depuis 2014, avec l’arrivée au pouvoir à New Delhi des nationalistes hindous, on assiste effectivement à une sorte de radicalisation de l’inimitié à l’égard des musulmans. Il est difficile de mesurer avec précision l'ampleur du phénomène et de savoir quelles sont les catégories de la population qui sont réellement travaillées par ces sentiments antagonistes. S’agit-il principalement de groupes urbains de castes élevées, en situation ou non de déclassement social ? Ou le phénomène s'étend-il aussi aux basses castes dans les campagnes reculées ? De même, lorsqu'on entend des figures publiques influentes, comme des acteurs de Bollywood ou des joueurs de cricket, soutenir publiquement les politiques hostiles aux minorités, il n'est pas toujours aisé de savoir s'il s'agit d'un soutien par conviction ou par opportunisme. Cela dit, les violences verbales et physiques contre les musulmans se sont à tel point banalisées aujourd’hui qu'il est permis de penser que des émotions antagonistes marquées contre les minorités animent à présent des catégories non négligeables de la population majoritaire.

Des musulmans de Cachemire manifestent à Srinagar le 14 août lors des funérailles d'un homme tué par la police. (Photo : AFP)

Quelles sont, selon vous, les causes de cette radicalisation du ressentiment populaire hindou contre les minorités musulmanes ?

On peut avancer diverses hypothèses. Il y a d'abord cette idée, qui remonte à la partition, que les musulmans ne sont pas de vrais patriotes, mais une cinquième colonne du Pakistan, l’« ennemi héréditaire ». À l’occasion de chaque guerre avec le Pakistan – il y en a eu quatre : en 1947, 1965, 1971 et en 1999 –, cette accusation a été brandie pour diaboliser les musulmans.

Aujourd'hui, l’accusation est devenue récurrente et a pris une nouvelle tournure : elle vise à ériger les musulmans en ennemis historiques de l'hindouisme. Les nationalistes hindous défendent l’idée d’une nation indienne fondée sur le suprématisme ethnique et religieux hindou, qu’on appelle « Hindutva », qui laisse peu de place aux religions nées en dehors de l’Inde comme l’islam et le christianisme. Ils considèrent que la domination moghole (XVIe-XVIIIe siècles) et européenne ont fortement ébranlé l’estime de soi des hindous, et il s’agit à présent de la reconquérir. L’école est mise à contribution pour véhiculer cette idéologie suprémaciste à travers par exemple des manuels d’histoire qui sont réécrits, dans certains États, en effaçant les contributions politiques, économiques et culturelles des souverains musulmans pour n’en retenir que les aspects les plus sombres. Et puis il y a les médias, notamment les chaînes de télévision acquises aux thèses des partisans du Hindutva. Elles entretiennent les émotions antagonistes à l'égard des musulmans de façon quotidienne. Les réseaux sociaux jouent également un rôle crucial dans la propagation de l’islamophobie. Enfin, les stéréotypes négatifs contre les musulmans sont renforcés par l’équation quasi-universelle entre islam et terrorisme. L’Inde a été elle aussi le théâtre d'attaques jihadistes à plusieurs reprises et les nationalistes hindous ont habilement exploité l’argument pour stigmatiser tous les musulmans, même si le jihadisme en Inde est un phénomène circonscrit dans le temps et en termes d’influence au regard du poids démographique des musulmans.

► Publications d'Aminah Mohammad-Arif

2021 « Les musulmans en Inde: une minorité pas comme les autres », Questions Internationales, Paris, La Documentation française.

2020 Avec Jules Naudet, « La démocratie indienne à l'epreuve du Hindutva », L'Homme, 236, octobre-décembre, pp. 205-223

2012 Politique et religions en Asie du Sud : le sécularisme dans tous ses états ? (co-dirigé avec Christophe Jaffrelot), Puruṣārtha 30, Paris, Editions de l’EHESS.

