Australie: des élections fédérales sur fond de défiance vis-à-vis de Scott Morrison

Le Premier ministre australien, Scott Morrison après son vote, le 21 mai 2022. © AP - Mark Baker

RFI

En Australie, on vote ce samedi 21 mai pour les élections fédérales. A en croire les derniers sondages, les travaillistes pourraient revenir au pouvoir après neuf années passées dans l’opposition. En cause, le bilan plus que mitigé du gouvernement sortant en matière de lutte contre le changement climatique, dans ce pays marqué ces dernières années par des incendies dévastateurs et des inondations à répétition. Mais aussi l’impopularité grandissante du Premier ministre, le conservateur Scott Morrison.