Alliance Indo-Pacifique: après la Corée du Sud, Joe Biden attendu au Japon

Dimanche 22 mai 2022, le président américain Joe Biden est en visite à Osan Air Base à Pyeongtaek. Il poursuit dans la journée sa tournée en Asie au Japon. REUTERS - JONATHAN ERNST

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président américain Joe Biden arrive ce dimanche à Tokyo après avoir passé plus de deux jours en Corée du Sud pour réaffirmer l'engagement des Etats-Unis à défendre son allié sud-coréen face à la Corée du Nord et souligner la nécessité de maintenir la région indo-Pacifique « libre et ouverte » et préserver les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le président américain vient à Tokyo pour participer mardi au sommet du Quad qui regroupe les Etats-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie.