Aminah Mohammad-Arif (2/2): «Les musulmans en Inde se retrouvent en bas de l'échelle sociale»

Avec 195 millions de musulmans vivant sur son sol, l’Inde fait partie des pays abritant le nombre le plus élevé de musulmans dans le monde. Les musulmans indiens constituent aujourd’hui une minorité aux abois, surtout depuis l’arrivée au pouvoir à New Delhi des nationalistes hindous qui veulent réduire les minorités religieuses à des citoyens de seconde zone. Deuxième volet de notre entretien avec Aminah Mohammad-Arif, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l’islam dans le sous-continent indien.

RFI : Les hindouistes au pouvoir aujourd’hui à New Delhi aiment à dire que leurs prédécesseurs du parti du Congrès avaient favorisé les musulmans à des fins électoralistes et au détriment de la majorité hindoue. Historiquement, aurait-on tort d’affirmer que les années Congrès furent une sorte d’âge d’or pour les musulmans en Inde ?

Aminah Mohammad-Arif : Force est de constater que lorsque le Parti du Congrès était au pouvoir (soit pendant une cinquantaine d’années), les minorités ont joui d’une importante liberté de culte et d’égalité devant la loi grâce au respect par les gouvernements successifs de la Constitution démocratique et séculariste dont l’Inde s’est dotée à l’indépendance. Reste que l’accusation de favoritisme à l'égard des musulmans ne correspond pas à des faits avérés puisqu'on observe depuis 1947 une dégradation considérable de leur condition sur le plan socio-économique et politique. Alors que soixante-quinze ans se sont écoulés depuis l’indépendance, le taux d’alphabétisation des musulmans reste inférieur à celui des basses castes hindoues dont la situation s'est quelque peu améliorée, en partie grâce aux politiques de discrimination positive. Les musulmans, eux, en ont très peu bénéficié. En matière de développement économique, ils se trouvent aujourd’hui au plus bas de l'échelle sociale. Il y a, certes, des raisons endogènes à cette situation, comme le repli sur soi lié à leur condition de minorité vulnérable, la perte des élites lors de la Partition ou encore la défense des positions conservatrices par les chefs de file de la communauté musulmane… Mais la discrimination dont la minorité musulmane est victime depuis l'indépendance représente aussi un facteur non négligeable de sa situation marginale dans la société indienne.

Déemolition de la mosquée Babri à Ayodhya, dans le nord de l'Inde, par une foule d'extrémistes hindous en décembre 1992 AFP/File

Comment l’arrivée au pouvoir à New Delhi des nationalistes hindous, animés par leur volonté de promouvoir une nation hindoue et une civilisation hindoue, a-t-elle accéléré la marginalisation des musulmans et leur exclusion du corps politique ?

On assiste effectivement à une accélération. Les nationalistes hindous ont gouverné l’Inde une première fois entre 1999 et 2004, dans un gouvernement de coalition. C’est à ce moment-là qu’ils ont posé les premiers jalons de l’ « hindutvaisation » du pays, avec notamment les premières tentatives de réécriture des manuels scolaires. Ces tendances se sont renforcées quand le parti représentant le mouvement nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party (BJP), est revenu au pouvoir en 2014, remportant les élections législatives sous la houlette de Narendra Modi. Son premier mandat a été marqué par le retour sur le devant de la scène des sujets historiquement exploités par les nationalistes hindous comme les conversions à l’islam, les mariages mixtes ou encore l’abattage des bovins. Mais c’est surtout à partir de 2019 lorsque Narendra Modi a été réélu, avec une majorité plus écrasante au Parlement, que les nationalistes hindous ont mis en place une série de mesures qui institutionnalisent la discrimination contre la minorité musulmane. Parmi les mesures les plus significatives, on peut citer l’abrogation en août 2019 de l’article 370 de la Constitution qui assurait une autonomie relative de l’État du Cachemire, à majorité musulmane. Cette suppression s’est accompagnée de milliers d’arrestations et d’autres violences physiques et symboliques envers les habitants de cet Etat. Trois ans après l’instauration du nouveau statut au Cachemire, la situation ne s’y est pas encore normalisée. L’année 2019 a été aussi marquée par la décision de la Cour suprême indienne d’autoriser la construction d’un temple dédié au Dieu Ram sur les ruines de la mosquée d’Ayodhya datant du XVIe siècle et détruite par des extrémistes hindous en 1992. Ce jugement, prononcé par les plus hauts magistrats du pays, a été vécu comme une grande victoire par les nationalistes hindous qui avaient fait de la construction du temple à Ayodhya l’une de leurs principales revendications.

Le Premier ministre vient de poser la première pierre de la construction du temple de Ram, dans la ville d’Ayodhya, au nord du pays, sur le lieu le plus contesté de l’histoire moderne indienne. SANKET WANKHADE / AFP

Quelles sont les autres mesures législatives importantes prises depuis 2019 par les nationalistes hindous qui ont contribué à la polarisation de la société indienne entre hindous et musulmans ?

Particulièrement inquiétantes sont les nouvelles modalités de recensement qui font peser la menace de dénaturalisation sur près de deux millions d’habitants dans l’État de l’Assam, dans le nord-est du pays, parmi lesquels figure une majorité de musulmans. Comme ils n’ont pu fournir les preuves de leur nationalité indienne, ils se sont vus exclus de la liste des citoyens entérinée par la Cour suprême. Une étape supplémentaire a été atteinte en décembre 2019 après le passage de la loi sur la citoyenneté, baptisée la « Citizenship Amendment Act ». Cette loi accorde le droit à des minorités religieuses persécutées au Pakistan, au Bangladesh et en Afghanistan de demander la naturalisation si elles résident en Inde depuis 2014. Mais c'est une loi discriminatoire car elle exclut de ce droit des minorités musulmanes elles aussi persécutées, comme les chiites et les Hazaras au Pakistan, et ce faisant elle va à l’encontre des principes sécularistes de la Constitution indienne. Le passage de cette loi fut vécu comme une onde de choc. Il a provoqué des mobilisations d’une ampleur inédite à travers tout le pays, rassemblant étudiants, intellectuels, défenseurs des droits humains et citoyens ordinaires de toutes les religions. Puis le Covid est arrivée, conduisant le gouvernement à suspendre l’application de son projet de loi. Mais celui-ci peut être remis à l’ordre du jour à tout moment.

Est-ce que l’avenir des musulmans en Inde est menacé ?

Compte tenu de la situation à laquelle les musulmans indiens se trouvent aujourd’hui confrontés, on peut légitimement s’interroger sur leur avenir. Les restrictions relatives à leurs libertés individuelles et collectives ne risquent-elles pas de s’accroître ? On peut aussi redouter que les violences actuelles s'intensifient, au point de déboucher sur des phénomènes de plus grande ampleur comme des pogroms. On peut également s'inquiéter des effets à long terme des politiques hostiles aux minorités, qui pourraient se traduire par une radicalisation politique des musulmans. Jusqu’ici le jihadisme en Inde a été un phénomène limité et assez circonscrit, malgré l’oppression dont les musulmans sont les victimes. On a vu, lors des manifestations contre la loi sur la citoyenneté, les musulmans manifester dans le cadre de modes d’action pacifiques, de type « citoyen », clamant haut et fort leur attachement à la nation indienne. Mais si les humiliations au quotidien s’intensifient, il est difficile de savoir quelles seront leurs réactions à terme.

► Publications d'Aminah Mohammad-Arif

2021 « Les musulmans en Inde: une minorité pas comme les autres », Questions Internationales, Paris, La Documentation française.

2020 Avec Jules Naudet, « La démocratie indienne à l'epreuve du Hindutva », L'Homme, 236, octobre-décembre, pp. 205-223

2012 Politique et religions en Asie du Sud : le sécularisme dans tous ses états ? (co-dirigé avec Christophe Jaffrelot), Puruṣārtha 30, Paris, Editions de l’EHESS.

