Thaïlande: un nouveau gouverneur d'alternance pour Bangkok

Chadchart Sitthipunt est le nouveau gouverneur de Bangkok. Il a été élu dimanche 22 mai 2022. Il est largement considéré comme le représentant du plus grand parti d’opposition du pays, sous les couleurs duquel il a servi dans le passé comme ministre des Transports mais revendique désormais son indépendance et soigne son image auprès des conservateurs grâce à des liens familiaux avec la monarchie et les grandes familles du pays.

REUTERS - ATHIT PERAWONGMETHA